Kore Gazisi Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Demirtaş askeri törenle toprağa verildi.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore
gazisi Ahmet Demirtaş
askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Ahmet Demirtaş için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.
Demirtaş'ın cenazesi, askeri törenle Saylak Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine aile yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazi arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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