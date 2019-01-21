Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Demirtaş askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Demirtaş askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Ahmet Demirtaş için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.

Demirtaş'ın cenazesi, askeri törenle Saylak Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazi arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:39:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]