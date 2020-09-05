Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Mehmet Köse vefat etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Milaslı Kore Gazisi Mehmet Köse 90 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi bugün saat 12.00'de Savran Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Mahalle Mezarlığına defin edildi.
Köse'nin cenazesine Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın yanı sıra sevenleri ve mahalle sakinleri katıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:27 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Kore Gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika