Kore Gazisi Hüseyin Yürekten Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi Hüseyin Yürekten Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore Gazisi Hüseyin Yürekten Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

24 dakika önce

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Yürekten'in cenazesi toprağa verildi.

Kore Gazisi Hüseyin Yürekten Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Yürekten'in cenazesi toprağa verildi.

Gazi Hüseyin Yürekten için Pamukkale ilçesindeki Ulu Cami'de askeri tören düzenlendi.

Cenaze törenine gazinin eşi Fatma Yürekten, çocukları ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yürekten'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri manga tarafından cenaze arabasına taşındı. Cenaze, Asri Mezarlık'taki gaziler bölümüne defnedildi.

Çameli'ye bağlı Yunuspınarı Mahallesi'nde ikamet eden Yürekten'in 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Denizli, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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