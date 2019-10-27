Son Dakika Haberleri: Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan Kore gazisi Çakmak, dün evinde vefat etti.

Çakmak'ın naaşı, Şakir Atik Cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çakmak'ın yakınları, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Çakmak, Kilis, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:21 Kaynak: AA
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