Kore Gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu Toprağa Verildi
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu, askeri törenle toprağa verildi.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore
gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu, askeri törenle toprağa verildi. Devlet Hastanesi
morgundan alınan evli ve 5 çocuk babası Kocaibrahimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu Yeniyurt
Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Merkez
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniyurt mezarlığında toprağa verildi.
törene, kaymakam Murat Bulacak
, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma
Yarbay Savaş Balcı
, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş
, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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