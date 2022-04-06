Kore gazisi için cemevinde tören yapıldı - Son Dakika
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Kore gazisi için cemevinde tören yapıldı

06.04.2022 15:01
Kore gazisi için cemevinde tören yapıldı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Haydar Kaşıkçıoğlu için cemevinde tören düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Haydar Kaşıkçıoğlu için cemevinde tören düzenlendi.

Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törene, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şubesi üyeleri, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Törende, Kaşıkçıoğlu'nun tabutuna Türk bayrağı, "Kahraman Kore Gazisi" yazılı atkı ve madalyası konuldu.

Helalliğin istendiği, nasihatlerin verildiği ve münacat okunduğu törenin ardından Kaşıkçıoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kore gazisi için cemevinde tören yapıldı

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Küçükçekmece, İstanbul, Tören, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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