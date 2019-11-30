Cenaze Namazını Tavşanlı Müftü Vekili Yusuf Şener kıldırırken, cenazeye askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlılı Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi için Tavşanlı Moymul Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle cenaze aracına taşınarak Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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