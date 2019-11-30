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Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kore Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kore Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Tavşanlılı Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi için Tavşanlı Moymul Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle cenaze aracına taşınarak Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze Namazını Tavşanlı Müftü Vekili Yusuf Şener kıldırırken, cenazeye askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA
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