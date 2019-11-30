Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kore Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kore Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.


Tavşanlılı Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi için Tavşanlı Moymul Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle cenaze aracına taşınarak Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze Namazını Tavşanlı Müftü Vekili Yusuf Şener kıldırırken, cenazeye askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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