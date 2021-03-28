Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da hayatını kaybeden Kore gazisi Rıza Kabasakal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da hayatını kaybeden Kore gazisi Rıza Kabasakal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşındaki Kore gazisi Rıza Kabasakal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Kabasakal için merkeze bağlı Beydili köyünde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu,Belediye Başkan Vekili Turhan Candan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kore gazisi Kabasakal'ın cenazesi Müftü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM

Son Dakika

Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar

Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş

Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok