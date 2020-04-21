Kore gazisi Kamil Özalp son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun kılınan cenaze namazına Özalp'in ailesi, Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

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Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?