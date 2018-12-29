Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Kerimoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Kerimoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da dün hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerimoğlu (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Kerimoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Şanlıurfa'da dün hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerimoğlu (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Kerimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı Hazreti Ayşe Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kerimoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Kerimoğlu'nun ailesine başsağlığı temennisinde bulunan Vali Abdullah Erin, gazilik makamının şehitlik makamından sonra en önemli makam olduğunu belirterek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını kaydetti.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Agbuga, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Mehmet Yavuz, gazinin ailesi ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Mehmet Kerimoğlu, Şanlıurfa, Kore, Güncel
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