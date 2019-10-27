Son Dakika Haberleri: Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

- Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandıKİLİS - Kilis'te vefat eden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Kilis'te vefat eden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele eden 1930 doğumlu Kore gazisi İbrahim Çakmak, hayatını kaybetti. Kore gazisi için askeri tören düzenlendi. Şakir Atik camiindeki cenaze namazı ve törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Askeri törenle cenazesi kaldırılan Kore Gazisi İbrahim Çakmak, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Çakmak, Kilis, Kore, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
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