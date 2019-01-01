Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Mehmet Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Mehmet Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kütahya Tavşanlılı Kore Gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Mehmet Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kütahya Tavşanlılı Kore Gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kore gazisi için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Cenaze Namazını Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırırken, cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Hava er eğitim Tugayı ve Garnizon komutanı vekili Hava piyade Albay Şükrü Vuran, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son yolculuğunda Kore Gazisi Mehmet Ecevit'i çocukları, yakınları, Güneydoğu ve Kıbrıs Gazileri de yalnız bırakmadı.

Gazi Mehmet Ecevit Tavşanlı Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Kore, Güncel
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