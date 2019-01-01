Kore Gazisi Mehmet Hasçelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Mehmet Hasçelik son yolculuğuna uğurlandıKÜTAHYA - Kütahya Tavşanlılı Kore Gazisi Mehmet Hasçelik, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Mehmet Hasçelik son yolculuğuna uğurlandı



KÜTAHYA - Kütahya Tavşanlılı Kore Gazisi Mehmet Hasçelik, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kore gazisi için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Cenaze namazını Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırırken, cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon komutanı vekili Hava piyade Albay Şükrü Vuran, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son yolculuğunda Kore Gazisi Mehmet Hasçelik'i çocukları, yakınları, Güneydoğu ve Kıbrıs Gazileri de yalnız bırakmadı.

Gazi Mehmet Hasçelik Tavşanlı Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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