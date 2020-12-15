Kore gazisi Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan Melekli Camisi'ndeki cenaze törenine, Mısırlı'nın yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Trabzon 'da vefat eden Kore gazisi Hamit Mısırlı'nın cenazesi toprağa verildi.

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