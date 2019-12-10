Son Dakika Haberleri: Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İzmir'deki evinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir'deki evinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Mursallı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, askerlerin omuzlarında taşınan Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Yapıcı'nın naaşı, Mursallı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri ve mülki erkan ile Yapıcı'nın yakınları katıldı.

Kaymakam Işık, törenin ardından tabuta sarılı bayrağı, Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne'ye teslim etti.

Niyazi Yapıcı'nın, Kore Savaşı'na "topçu çavuş" rütbesiyle katıldığı öğrenildi.

Germencik, Aydın, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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