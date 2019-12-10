Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Işık, törenin ardından tabuta sarılı bayrağı, Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne'ye teslim etti.

Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger , Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri ve mülki erkan ile Yapıcı'nın yakınları katıldı.

İzmir 'deki evinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın 'ın Germencik ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

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