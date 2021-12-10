Kore Gazisi Ömer Suer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 90 yaşında vefat eden Erzincanlı Kore Gazisi Ömer Suer için Erzincan'ın İliç ilçesi Leventpınar Köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Düzenlenen cenaze törenine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Gazimizin yakınları, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İliç Kaymakamı Mehmet Bek, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cem Halil Mercimek, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan katıldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Ömer Suer, köy mezarlığına defnedildi. Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kore Gazisi Ömer Suer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.