Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Orçan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Orçan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

42 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Orçan, toprağa verildi.

Kore Gazisi Orçan, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Orçan, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Orçan için ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde tören düzenlendi.

Orçan'ın naaşı, törende kılınan cenaze namazının ardından Beyoğlu Mahallesi Karapınar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine ailenin yakınları, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazinin arkadaşları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Kore, Güncel
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