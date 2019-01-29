Kore Gazisi Orçan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore
gazisi Mehmet Orçan, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Orçan için ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi
'ndeki Bahçelievler
Camisi'nde tören düzenlendi.
Orçan'ın naaşı, törende kılınan cenaze namazının ardından Beyoğlu Mahallesi Karapınar
Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine ailenin yakınları, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Osman Okumuş
, gazinin arkadaşları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.