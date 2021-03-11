Kore Gazisi Osman Boran yol yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Boran son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve akşam saatlerinde Soysalı Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden 8 çocuk babası Osman Boran için tören düzenledi. Törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcısı Gürsel İlci, Kıdemli Üsteğmen Abdullah Erişir, belediye birim amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda vatandaş katıldı.

Tören mangasındaki askerlerin omuzlarında Soysalı Mahallesi mezarlığına getirilen Kore gazisi Osman Boran, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde ebediyete uğurlandı.

Tabutun üzerine sarılan Türk Bayrağını, Kore gazisi Osman Boran'ın kızı Hanife Yıldız'a Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem takdim etti. Ailenin acısını paylaşan Başkan Erdem, "Gazimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum" dedi. - ADANA