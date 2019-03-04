Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Poyraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Poyraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 87 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Sabri Poyraz'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Poyraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 87 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Sabri Poyraz'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

İlçeye bağlı Kandilli köyünde kılınan cenaze namazının ardından Poyraz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Köy mezarlığında toprağa verilen Poyraz'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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