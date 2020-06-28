Kore Gazisi Seyit Ahmet Aydar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Kore Gazisi Seyit Ahmet Aydar Hayatını Kaybetti

Kore Gazisi Seyit Ahmet Aydar Develi ilçesinde hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Seyit Ahmet Aydar Develi ilçesinde hayatını kaybetti.

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Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesinde yaşayan Kore Gazisi Seyit Ahmet Aydar, hayatını kaybetti.

25 Haziran 1950'de başlayan ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaşa çekilen kura sonrasında gittiğini İHA muhabirine anlatan Seyit Ahmet Aydar, 2019 yılında vermiş olduğu röportajında "Kurada ben dolu olan kağıdı çektim ve Kore'ye gittim. Ölmedik işte vademiz yetmemiş ve memleketime geri döndüm. Vapur gündüz yavaş, gece ise hızlı hareket ederdi. Savaşı Allah kimsenin başına vermesin. Bir çok askerimiz orada şehit düştü. Ben çavuştum. Mevzide tünel vardı ve tünelde devriye atardım. Tüneller tek kişinin geçebileceği kadardı. Karşıdan biri geldiği zaman geçemezdiniz. Düşman ile aramızdaki mesafe çok yakındı. Sabaha kadar mevziler arasında gidip gelirdim. Savaş sırasında uçaklar destek verirdi. Türk askeri Kore Savaşında çok cesaretliydi" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı. - KAYSERİ

Seyit Ahmet, Develi, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:34 Kaynak: İHA

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