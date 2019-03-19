Kore Gazisi Son Yolcuğuna Uğurlandı
19 dakika önce
Kore Gazisi Ramazan Ramazan, Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Gaziler Köyünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Kore
Gazisi Ramazan Ramazan, Iğdır
'ın Tuzluca
İlçesi Gaziler Köyünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu
, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma
Komutanı Hakan Başakçı, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Iğdır Valisi Enver Ünlü, gazi Ramazan Ramazan'ın ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek tesellide bulundu. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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