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Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
6 saat önce
Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.
88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Köse cenaze aracıyla getirildiği Meryem Ana Kilisesi'nde askerlerin omzunda içeri taşındı. Köse için burada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene 1'inci Ordu Komutanlığından personel de iştirak etti. - İSTANBUL
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