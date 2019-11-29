Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

6 saat önce

Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı, System.String[]

Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.


88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Köse cenaze aracıyla getirildiği Meryem Ana Kilisesi'nde askerlerin omzunda içeri taşındı. Köse için burada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene 1'inci Ordu Komutanlığından personel de iştirak etti. - İSTANBUL

Meryem Ana, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
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