Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük
'te hayatını kaybeden Kore
gazisi Aziz Mısırlı (89), son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri araçla evinden alınan Mısırlı'nın naaşı, Soğuksu Merkez
Camisi'ne getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.
Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. Mısırlı'nın naaşı, Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.