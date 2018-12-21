Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Karabük'te hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Mısırlı (89), son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Karabük'te hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Mısırlı (89), son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri araçla evinden alınan Mısırlı'nın naaşı, Soğuksu Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. Mısırlı'nın naaşı, Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:51 Kaynak: AA

Karabük, Kore, Güncel
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