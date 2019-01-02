Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu
'da hayatını kaybeden Kore
gazisi Cemal İlikkan (89), son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden harp malulü İlikkan'ın naaşı, askeri araçla Nasrullah Camisi'ne getirildi.
Naaş, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.
Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. İlikkan'ın naaşı, Ahmet Dede
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
, Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
ile askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İlikkan'ın, doğum günü 1 Ocak'ta hayatını kaybettiği belirtildi.