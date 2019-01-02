Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

58 dakika önce

Kastamonu'da hayatını kaybeden Kore gazisi Cemal İlikkan (89), son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kastamonu'da hayatını kaybeden Kore gazisi Cemal İlikkan (89), son yolculuğuna uğurlandı.


Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden harp malulü İlikkan'ın naaşı, askeri araçla Nasrullah Camisi'ne getirildi.

Naaş, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.


Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. İlikkan'ın naaşı, Ahmet Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlikkan'ın, doğum günü 1 Ocak'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Kastamonu, Kore, Güncel
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