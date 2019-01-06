Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

40 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Demirtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Demirtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Demirtaş (90) için ikindi vakti Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa Demirtaş, burada kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, daire müdürleri, askeri erkan ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Gazi Mustafa Demirtaş, Kore'de yaralanan 10 Koreli askeri taşıyarak hayatını kurtarmış, bu başarısı dolayısıyla 2009'da Kore Başbakanı tarafından onur sertifikası, altın madalyası, altın yaka rozeti, altın kol düğmeleri, kravat iğnesiyle ödüllendirilerek barış elçisi ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:56 Kaynak: AA

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