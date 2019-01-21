Kore Gazisi, Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerti, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ZONGULDAK'ın Devrek
ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore
gazisi Mehmet Kerti, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerti için ilçeye bağlı Eren köyünde askeri tören düzenlendi. Törene, Gökçebey
Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt
, İl Jandarma
Alay Komutanı albay Gökhan İnan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci
, Çaydeğirmeni
Belediye Başkanı Satılmış Gebeş
, gaziler ve yakınları katıldı.
Gazi Mehmet Kerti, Kazcılar Mahalle Camii'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:49 Kaynak: DHA
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