Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kısa bir süre önce valilik koltuğuna oturarak çocukluk hayalini gerçekleştiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş, toprağa verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kısa bir süre önce valilik koltuğuna oturarak çocukluk hayalini gerçekleştiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş, toprağa verildi.



Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinde kalan 89 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Düzce Valisi koltuğuna oturarak çocukluk hayalini gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Sırdaş, Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet müdürü Hüseyin Deniz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Sırdaş ailesi ve sevenleri katıldı.



"Koltuğa oturmuştu hayali gerçekleşmişti"



Törende Sırdaş ile duygulandıran anısını anlatan Vali Dağlı, "Bugün bizim çok duygulu bir günümüz. 3-4 gün önce Gazimizi hastanede ziyaret etmiştik. Duygusal anlar yaşanmıştı. Bizim Valiliğimizi ziyaret etmişti, koltuğa oturmuştu hayali gerçekleşmişti onları anlattı. Bizi gerçekten duygulandırmıştı. Allah rahmet eylesin hayat böyle bir şey bir gün varız bir gün yokuz" diye konuştu.



Huzur evinden alınıp hayali gerçekleştirildi



Vali Zülkif Dağlı'nın huzurevi ziyareti sırasında Kore Gazisi Hikmet Sırdaş ile sohbeti sırasında en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söylemişti. Vali Dağlı da, makam aracı ile huzur evinden aldırdığı Sırdaş'ı valiliğe getirip makam koltuğuna oturtarak hayalini gerçekleştirmişti.



Gerçekleşen hayalini bu cümlelerle anlatmıştı



Büyük bir heyecan yaşayan Sırdaş, o gün yaptığı konuşmada "Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Vali bizim velinimetimiz. Ben hiçbir valimle karşılaşamadım. Girerken bile bekleyerek girdik. Bu valimiz bambaşka. Onlar çağırmadı mı? Tabi ki çağırdılar ama vakit olmadı. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. Gelmeyi bilemedim. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi" demişti. - DÜZCE

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