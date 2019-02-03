Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Dinler için Kırıkhan İncirli Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Dinler aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazi arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.

Dinler'in 10 gün önce kendisini ziyarete gelen Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'na "Ölürsem beni askeri törenle defnedin" şeklinde istekte bulunduğu da öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Hatay, Kırıkhan, Kore, Güncel
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