Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Şükrü Aloş, son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Şükrü Aloş, son yolculuğuna uğurlandı.



Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören Aloş, gece saatlerinde hayatını kaybetti.



Hava yoluyla ilçeye getirilen Kore gazisinin cenazesi, askerler tarafından alınarak Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.



İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aloş, Gögsügüzel Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Aloş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, 107. Topçu Alay Komutanı Vekili Serdar Analı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı ve Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Gazi Aloş'un 9 çocuk 150 torun sahibi olduğu öğrenildi.

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