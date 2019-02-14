Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kore Gazisi Kemal Gök (88) Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kore Gazisi Kemal Gök (88) Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybetti.


Tedavi gördüğü İzan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Gök için, Milas'ta tören düzenlendi.


Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas'taki Adil Ağa Camisi'ne getirildi.


Cenaze törenine, Gök'ün yakınları ile Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kore Gazisi Gök'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Kemal Gök, Muğla, Milas, Kore, Güncel
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