Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

25 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, 81 yaşında vefat eden Kore gazisi Nurettin Ergit'in cenazesi toprağa verildi.

Kore Gazisi, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde, 81 yaşında vefat eden Kore gazisi Nurettin Ergit'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gören ve dün vefat eden Ergit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Bergama Yeni Cami'ye getirildi.

Cenaze namazının ardından Ergit'in cenazesi, Bergama İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Murat Demirkazan, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.


Törene, Ergit'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Gazi Ergit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Bergama, Kore, Güncel
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