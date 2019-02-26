Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Atagün, toprağa verildi.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Atagün, toprağa verildi.

Tepeköy Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Atagün, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 88 yaşında vefat etti.

Gazi Atagün için Tepeköy Camisi'nde bugün öğleyin cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Atagün'ün ailesi ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atagün'ün cenazesi, burada öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından, askerlerin omzunda götürüldüğü Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçenin gurur abidelerinden birisi olan Kore gazisi Hüseyin Atagün amcayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. İlçemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri ile taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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