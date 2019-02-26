Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Geçen yılın son aylarında evinin bir bölümü yanan Kore Gazisi Piyade Onbaşı Osman Bektaş vefat etti.
Geçen yılın son aylarında evinin bir bölümü yanan Kore
Gazisi Piyade
Onbaşı Osman Bektaş vefat etti. Menteşe
'nin Yerkesik
Mahallesinde oturan Osman Bektaş'ın cenazesi bugün düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi. Cenaze törenine Valilik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, emniyet ve askeri erkan ile mahalle sakinleri katıldı.
89 yaşındaki Kore Gazisi Osman Bektaş, Yerkesik Camiinde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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