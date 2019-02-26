Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Geçen yılın son aylarında evinin bir bölümü yanan Kore Gazisi Piyade Onbaşı Osman Bektaş vefat etti.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Geçen yılın son aylarında evinin bir bölümü yanan Kore Gazisi Piyade Onbaşı Osman Bektaş vefat etti.

Menteşe'nin Yerkesik Mahallesinde oturan Osman Bektaş'ın cenazesi bugün düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi. Cenaze törenine Valilik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, emniyet ve askeri erkan ile mahalle sakinleri katıldı.

89 yaşındaki Kore Gazisi Osman Bektaş, Yerkesik Camiinde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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