Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mustafa Arıkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mustafa Arıkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Arıkan, 90 yaşında hayatını kaybetti.


Gazi Arıkan'ın, Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Cenaze, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye Harp Malülleri, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, kurum amirleri, sivil ve askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Derebucak, Kore, Güncel
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