Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.
Kore
gazisi son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.
İslahiye nin Fevzi Çakmak Mahallesi
yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Koregazisi İbrahim Göğebakan için İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Kore gazisi Göğebakan, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla İslahiye mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan
,106 .Alay Komutanı ve Garnizon komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkan yardımcısı Ergin Mideoğlu 2.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:48 Kaynak: İHA
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