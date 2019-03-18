Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.
İslahiye nin Fevzi Çakmak Mahallesi yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Koregazisi İbrahim Göğebakan için İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Kore gazisi Göğebakan, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla İslahiye mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan,106 .Alay Komutanı ve Garnizon komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkan yardımcısı Ergin Mideoğlu 2.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:48 Kaynak: İHA

Gaziantep, İslahiye, Kore, Yerel
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