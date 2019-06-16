Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

İzmir'de 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Bahattin Tekbıyık'ın cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
İzmir'de 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Bahattin Tekbıyık'ın cenazesi toprağa verildi.
Güzelbahçe ilçesinde dün evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tekbıyık'ın naaşı, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.
Tekbıyık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri konvoyla Yalı Camisi'ne getirildi.
Kore gazisinin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Belediye Başkanı Mustafa İnce, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanı Albay Feridun İşler ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:59 Kaynak: AA
İzmir, Güzelbahçe, Kore, Güncel
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