Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.
Gönen için, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde düzenlenen cenaze törenine askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Burada Gönen'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Recep Gönen'in cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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