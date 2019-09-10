Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.

Gönen için, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde düzenlenen cenaze törenine askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Burada Gönen'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Recep Gönen'in cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Karabük, Eflani, Gönen, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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