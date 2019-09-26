Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

41 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Selahattin Çakıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Selahattin Çakıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ne getirildi.

Çakıroğlu'nun naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Hisar köyü mezarlığında defnedildi.


Törene, Çakıroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Gazi dernekleri başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük, Yenice, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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