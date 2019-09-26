Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İhsan Özdemir (89), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İhsan Özdemir (89), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özdemir için Yeşiltepe Cami'nde cenaze töreni düzenledi.


Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, Özdemir'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

İhsan Özdemir, Yayladağı, Hatay, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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