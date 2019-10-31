Son Dakika Haberleri: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mutallif Ayber, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mutallif Ayber, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayber'in naaşı, Bağdere köyüne getirildi.

Mutallif Ayber, Bağdere Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ayber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu, Hanönü, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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