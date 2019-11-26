Son Dakika Haberleri: Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mahmut Bayrak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mahmut Bayrak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmut Bayrak, dün hayatını kaybetti. Bayrak'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Aziziye Cami'ne getirildi. Gazi Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gazi Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. 3 çocuk babası olan Bayrak, aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.


Kozlu, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:40:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]