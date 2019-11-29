Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Sivas'ta yaşamını yitiren Kore Gazisi Halil Mavi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sivas'ta yaşamını yitiren Kore Gazisi Halil Mavi, son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Savaşı'na katılan 88 yaşındaki Gazi Halil Mavi, geçtiğimiz gün evinde yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Mavi'nin cenaze namazı Ulu Cami'de cuma namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Mavi'nin ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mavi'nin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS

Sivas, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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