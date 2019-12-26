Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Bektaş Erdaş, Tokat'ın Niksar ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla Gebze'de hastanede tedavi gören Kore Gazisi Bektaş Erdaş yaşamını yitirdi.



Gazi Erdaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Niksar'a getirildi. Bektaş Erdaş için düzenlenen cenaze törenine, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Köklüce Komando Tabur Komutanı ve Niksar İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin, Belediye Başkan Vekili Oğuz Selim Buyruk, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Gazi Erdaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından Boğazbaşı Mezarlığında askeri törenle toprağa verildi. - TOKAT