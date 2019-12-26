Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Bektaş Erdaş, Tokat'ın Niksar ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Bektaş Erdaş, Tokat'ın Niksar ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla Gebze'de hastanede tedavi gören Kore Gazisi Bektaş Erdaş yaşamını yitirdi.


Gazi Erdaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Niksar'a getirildi. Bektaş Erdaş için düzenlenen cenaze törenine, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Köklüce Komando Tabur Komutanı ve Niksar İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin, Belediye Başkan Vekili Oğuz Selim Buyruk, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Gazi Erdaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından Boğazbaşı Mezarlığında askeri törenle toprağa verildi. - TOKAT

Niksar, Tokat, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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