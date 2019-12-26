Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Bektaş Erdaş, son yolculuğuna uğurlandı.



Tedavi gördüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hastanede hayatını kaybeden Erdaş'ın cenazesi yakınları tarafından Niksar'a getirildi.



Erdaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak Boğazbaşı Mezarlığı'nda askeri törenle toprağa verildi

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Köklüce Komando Tabur Komutanı ve Niksar İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin, Belediye Başkan Vekili Oğuz Selim Buyruk ve ve vatandaşlar katıldı.