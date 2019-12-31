Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bodrum'da yaşamını sürdüren 91 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Şehabettin Akkın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bodrum'da yaşamını sürdüren 91 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Şehabettin Akkın, son yolculuğuna uğurlandı.


Bodrum'da, 91 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Şehabettin Akkın, Yalıkavak Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden 3 çocuk ve 4 torun sahibi Şehabettin Akkın için, bugün öğlen Yalıkavak Yemiş Camii'nde askeri bir tören düzenlendi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Gazi Akkın, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yemiş Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Bodrum, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Son Dakika Haberleri
17:56 Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
17:56 Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
17:54 Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:54 Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
17:51 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:57:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]