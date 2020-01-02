Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Bulut askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Bulut askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kulaç Mahallesi'ndeki evinde öğle saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bulut için Kulaç Cami'sinde cenaze töreni düzenledi.


Burada kılınan namazın ardından Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Törene, Kaymakam Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, kurum amirleri, Bulut'un yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ahmet Bulut, Yayladağı, Hatay, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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