Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Denizli'de yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Yürekten, düzenlenen remi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Denizli'de yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Yürekten, düzenlenen remi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Çameli'nin Yunuspınarı Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Hüseyin Yürekten 88 yaşında hayatını kaybetti. Yürekten için Pamukkale ilçesi Ulu Caminde resmi tören düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, vatandaşlar ve Yürekten ailesi katıldı.


Yürekten'in Türk bayrağına sarılı tabutu törenin ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. 5 çocuk babası Yürekten, tören sonrası Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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