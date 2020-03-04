Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıDENİZLİ'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Yürekten, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Yürekten, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kore gazisi Hüseyin Yürekten, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 5 çocuk 9 torun sahibi Yürekten'in cenazesi için bugün ikindide Ulucamii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Yürekten'in eşi Fatma Yürekten ve diğer yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 85 yaşındaki Fatma Yürekten cenaze töreninde gözyaşı döktü. Yakınları, yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yürekten'in cenazesi Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Hastanesi, Denizli, Sabah, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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