Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da vefat eden Kore Gazisi Mehmet Aydınalp (90), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Savaşı'na 1952 yılında fiilen katılan Aydınalp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydınalp'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle vakti Afyonkarahisar Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Aydınalp'in ailesi ve yakınları ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, askeri yetkililer, gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:45 - Kaynak: AA
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